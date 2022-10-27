СМИ: экс-акиму Актобе зачитали приговор

27 окт. 8:58

В казахстанском Актобе осудили бывшего акима, который за миллион с лишним тенге обещал знакомому земельный участок, - пишет газета "Диапазон".

В 2020 году во время работы руководителем аппарата акимата города Абат Кобенов получил от знакомого 1 млн 383 тыс тенге (почти $3 тыс). За эту сумму он обещал предоставить ему земельный участок, а деньги этот знакомый переводил чиновнику на карточный счет, - передает Sputnik Казахстан.

На Абата Кобенова завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Дело рассматривали в уголовном суде в Актобе. Обвиняемый вину в преступлении признал полностью, а наказать его могли штрафом, либо лишением или ограничением свободы.

В итоге суд приговорил Абата Кобенова к трем годам лишения свободы. Также ему запретили пожизненно работать на госслужбе.