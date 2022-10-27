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Парламент Казахстана принял закон об амнистии участников январских событий

Парламент Казахстана принял закон об амнистии участников январских событий

Полторы тысячи казахстанцев, причастных к январским событиям, освободят из колоний по амнистии. Соответствующий проект закона "Об амнистии" приняли депутаты сената.

Проект предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. Его основной задачей является сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января этого года, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий, - сообщила депутат Ляззат Сулеймен во время планерного заседания палаты.

"С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков. За тяжкие - на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие – наполовину", - рассказала сенатор, передает Sputnik Казахстан.

Если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать не более года, это наказание сокращается на весь его неотбытый срок. Кроме того, предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц. Это трудоустройство, оказание медицинской помощи, оформление документов, а для не имеющих жилья - размещение в центрах для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков и лица, совершавшие пытки.

Принятый парламентом закон об амнистии направляется на подпись президенту Казахстана.

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