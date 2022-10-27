Из портов Украины накануне не вышло ни одно судно с зерном

27 окт. 7:58

Накануне сухогрузы с продовольствием не смогли выйти из портов Украины из-за проверки похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре, созданном в рамках черноморской зерновой инициативы.

"26 октября из украинских портов не вышел ни один сухогруз с продовольствием по морскому гуманитарному коридору", - сообщили в совместном координационном центре (СКЦ), передает "Интерфакс".

В координационном центре напомнили, что буксир и поисково-спасательный катер ранее были направлены в морской коридор для проверки подозрительного объекта, похожего на мину, после чего СКЦ принял решение сегодня направить буксир для сопровождения судов.