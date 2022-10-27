Казахстан вошел в тройку стран для новогодних каникул россиян

27 окт. 7:43

Сервис путешествий OneTwoTrip назвал самые востребованные страны для поездок россиян в новогодние каникулы: лидер списка - Таиланд, доля бронирований туда на зимние каникулы достигает 15%.

На втором месте - Вьетнам, куда собираются отправиться 11% российских туристов, а замыкает тройку лидеров Казахстан, побывать в котором намерен наш каждый десятый путешественник, - передает РИА Новости.

В пятерку самых востребованных маршрутов вошли также Турция и Узбекистан – туда полетят от шести до восьми процентов самостоятельных туристов. Далее следуют Индонезия – интерес к ней проявляют 5,5% пользователей, ОАЭ и Израиль - по 4%. В Сербию и Армению планируют отправиться по 3% клиентов сервиса, на Шри-Ланку и Сейшелы - по 2%.

Годом ранее в аналогичный период в число самых популярных направлений на новогодние каникулы входили Турция, Армения, Молдавия, Венгрия, Грузия, Азербайджан, ОАЭ, Сербия, Чехия и Мальдивы.

В целом за год доля приобретенных туров за границу выросла втрое, до 26%.