Чернышенко: "Новая Анапа" привлечет более трех миллионов туристов

27 окт. 7:28

Создание курорта "Новая Анапа" ежегодно привлечет на Кубань дополнительно более трех миллионов туристов - для реализации курорта будет создана рабочая группа, в которую войдут Минстрой, Минэкономразвития, корпорация "Туризм.РФ", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По указанию президента РФ Владимира Путина правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта "Новая Анапа" на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тыс гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского края туристов из всех российских субъектов", - сказал Чернышенко, передает РИА Новости.

"В России не только в летний сезон, но и в межсезонье традиционно высокий спрос на отдых у моря. Ему отдают предпочтение более 60% наших граждан. По итогам прошлого года черноморские курорты Краснодарского края посетило почти 14 млн россиян, в том числе 3,7 млн детей. Только за летний период этого года число туристов составило более 9 млн человек", - добавил Чернышенко.