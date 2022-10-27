СМИ: США пересмотрят условия потолка цен на российскую нефть

27 окт. 7:13

Правительство США намерено пересмотреть условия введения потолка цен на российскую нефть, - пишет Bloomberg.

Такое решение было принято на фоне скептицизма инвесторов и риска на финансовых рынках, который растет из-за нестабильных значений стоимости топлива. Для решения возникших трудностей Вашингтон и страны Европы могут смягчить условия применения ограничений, в частности, ввести более свободно управляемый потолок с более высокой ценой, чем планировалось изначально.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не будет в ближайшее время вводить потолок цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и проблем с поставками топлива.

Напомним, Еврокомиссия предлагает снизить цены на голубое топливо для Евросоюза с помощью потолка цен на газ. Брюссель видит в этом спасение европейцев, однако для многих стран это решение является угрозой стабильности.