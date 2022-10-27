Владимир Путин сегодня выступит на пленарной сессии "Валдая"

27 окт. 6:58

Президент РФ Владимир Путин сегодня примет участие в пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай": глава государства выступит с обширной речью, а затем ответит на вопросы экспертов.

"Президент выступит, будет обширное выступление. Будет дискуссия... И, конечно же, ответит на вопросы участников традиционно", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Модератором заседания будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Все это обещает стать весьма и весьма важным мероприятием", - отметил Песков.

Напомним, Владимир Путин традиционно встречается с участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания. В этом году заседание клуба проходит в Москве. Его тема: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Программа трех дней заседания включает рекордное число сессий - 17, в которых примут участие как российские, так и зарубежные политики и эксперты.