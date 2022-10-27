В Казахстане незначительно выросло число заболевших коронавирусом

27 окт. 6:42

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее было зафиксировано 7 человек с положительным ПЦР, - сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля страны.

Сейчас лечение от коронавируса продолжают получать 880 человек, из них в стационарах находятся 89, на амбулаторном уровне – 791.

В тяжелом состоянии находится лишь один пациент, в состоянии крайней степени тяжести – трое заболевших, на аппарате ИВЛ – один инфицированный.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 394 585 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.