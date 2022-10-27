МИД России: США ведут политические игры на границе Афганистана

27 окт. 6:12

США и их союзники сейчас тщательно пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях, - сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Сейчас Соединенные Штаты и их союзники продолжают вести свои геополитические игры, тщательно способствуя дестабилизации положения как в самом Афганистане, так и на приграничных с ним территориях", - отметил замглавы МИД РФ, передает РИА Новости.

Происходит "демонстрация небезызвестной концепции "контролируемого хаоса" в действии", - добавил дипломат.