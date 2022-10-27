Президенты США и Израиля обсудили исходящие от Ирана угрозы

27 окт. 5:25

В Вашингтоне состоялась встреча президентов США и Израиля Джо Байдена и Ицхака Герцога. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В ходе беседы стороны поговорили о глобальных и региональных вопросах, беспокоящих обе страны, включая исходящие от Ирана угрозы.

Джо Байден отметил, что его администрация привержена обеспечению того, чтобы у Иран никогда не появилось ядерное оружие.

Кроме того, на встрече обсуждалось урегулирование между Израилем и Палестиной. Американский лидер обратил внимание на то, что дипломатическое решение на основе сосуществования двух государств является лучшим способом достичь прочного мира. Он также заявил о необходимости продолжать предпринимать шаги, направленные на улучшение жизни палестинцев, что критически важно для мира, безопасности и процветания.