Германия и Франция: с ”Европейским небесным щитом" или на щите

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в Париже, чтобы попытаться сгладить напряженность по широкому спектру вопросов от энергии и экономики до будущего европейской обороны. Как отмечает Bloomberg, чиновник из администрации Макрона рассказал, что переговоры, которые велись на английском языке, длились три часа и касались таких тем, как энергетика, оборона и инновации в долгосрочной перспективе. Шольц, по всей видимости, готов к более глубокому сотрудничеству.

Две крупнейшие экономики Европы традиционно выступают в качестве движущей силы основных решений, принимаемых Европейским союзом, в том числе и масштабной инициативы в форме совместного многомиллиардного долга для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Однако франко-германский двигатель забарахлил, потенциально задерживая принятие решений как раз в тот момент, когда Европа пытается справиться с целым рядом насущных проблем, в том числе кризисом на Украине и стоимостью энергоресурсов.

По словам чиновников, Шольц приехал в Париж, чтобы разработать совместную с Францией стратегию для борьбы с влиянием последствий американского закона о снижении инфляции. Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что закон может спровоцировать трансатлантическую торговую напряженность в связи с выделением огромных субсидий для привлечения компаний, инвестирующих в сектор возобновляемой энергетики США.

Помимо этого, ФРГ вместе с Францией стремятся найти решение энергетического кризиса. Поскольку половина французских АЭС не работает, Германия вынуждена экспортировать электричество, вырабатываемое возобновляемыми источниками, одновременно с этим пытаясь обеспечить новые поставки.

Счета за газ

Когда в прошлом месяце Берлин заявил, что потратит €200 млрд на помощь домохозяйствам и предприятиям в оплате их счетов за газ, европейские партнеры, в том числе и Франция, выразили опасения, что план Германии еще больше разделит регион.

Встреча министров двух стран, запланированная в среду, была отменена, и в итоге состоялся визит Шольца и обед в Елисейском дворце. Соответствующее решение было принято после того, как Берлин согласился на создание системы противоракетной обороны, получившей название ”Европейский небесный щит”, вместе с другими членами НАТО. Среди потенциальных поставщиков оборудования - Германия, США и Израиль. Этот проект - удар по Франции, которая вместе с Италией разрабатывает противоракетную систему ”земля-воздух” под названием ”Мамба”.

Предстоящая работа

На полях состоявшегося на прошлой неделе саммита европейских лидеров Макрон заявил, что министерская встреча была отменена, поскольку немецкие чиновники не могут принять в ней участие. Он добавил, что обеим странам еще предстоит проделать немало работы.

Следующая встреча, в основном символическая, запланирована на январь и совпадает с 60-й годовщиной Елисейского договора о дружбе, подписанного Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром и положившего конец многолетней вражде между Францией и Германией. Договор предусматривает регулярные встречи лидеров двух стран.

Противоракетная оборона не единственный камень преткновения, в частности, в секторе обороны. Макрон, как и его предшественники, настаивает на том, что Европе надлежит полагаться исключительно на собственные системы и не зависеть от США.

Трансатлантические отношения

Парижские чиновники в частном порядке предупреждают, что Дональд Трамп или другой политик, сомневающийся в необходимости крепких трансатлантических связей, может прийти к власти в США. Они настаивают на необходимости большей европейской автономии в секторе обороны.

Францию с самой масштабной и влиятельной оборонной промышленностью в Европе и такими гигантами отрасли как Dassault Aviation и Thales SA нередко подозревают в продвижении собственных экономических интересов под маской ”стратегического суверенитета”.

Чиновники из Парижа в частном порядке жалуются, что Германия по запуску спутников сотрудничает с американской корпораций SpaceX, а не с европейской Ariane. Они также критикую страну за покупку истребителей F-25 у Lockheed Martin.

Мало прогресса наблюдается и по программе Future Combat Air System - франко-германо-испанскому проекту по созданию истребителя, который должен заменить французские ”Рафали” и немецкие ”Тайфуны” к 2040 году.

Берлин завершает подготовку нового закона по экспорту вооружений, а группа из более двадцати анонимных французских экспертов по обороне, Vauban, в понедельник опубликовала в газете La Tribune статью, где Германия раскритикована за ”лицемерие” и ”эгоизм”. Германия, пишут эксперты, не смогла скоординировать свои усилия с партнерами, в том числе и Францией, чтобы частично запретить экспорт, но при этом продолжает отправлять оружие ”авторитарным режимам”.