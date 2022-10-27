Казахстан обновляет военную доктрину. От кого и от чего он собирается защищаться

Казахстан одобрил обновленную военную доктрину, содержание которой частично отражает опасения в связи с происходящим вокруг Украины. Как отмечает Eurasianet, изменения, обнародованные министерством обороны Казахстана на этой неделе и одобренные президентом Касымом-Жомартом Токаевым, были внесены с тем, чтобы ”дать адекватный ответ на новые угрозы и риски”.

Среди угроз, которые упоминаются в документе, ”увеличение количества оружия массового поражения в мире” и ”создание оружия массового поражения на новых физических принципах”. Упоминается также и опасность в связи с кибератаками на военные информационные системы, гражданскую инфраструктуру и ”военно-экономический потенциал” страны. Использование информации, распространяемой СМИ, также описывается как угроза. Военная доктрина указывает на необходимость защиты национальных границ, в частности за счет обеспечения пограничных служб и ВВС ”современными вооружениями и военным оборудованием”.

”Взаимодействие между пограничными службами, прочими государственными структурами и жителями приграничных районов, в том числе казахского сектора Каспийского моря будет усилено”, - говорится в документе.

Казахстан граничит с пятью государствами: Китаем, Киргизией, Россией, Туркменистаном и Узбекистаном. Из них только две страны соседи по Каспию - Россия и Туркменистан.

Министерство обороны намерено укрепить систему территориальной обороны для защиты стратегических объектов от терактов, саботажа и ”действий сепаратистов”. Планируется на законодательном уровне обеспечить территориальные формирования обновленной инфраструктурой, оружием и военным оборудованием.

В документе также рассматривается возможность общенациональной мобилизации. Военная доктрина указывает, в частности, на необходимость расширения деятельности ”военно-патриотических организаций”.

Если раньше Казахстан полагался исключительно на армию и всеобщую мобилизацию, то теперь во всех регионах появятся резервисты, проходящие месячную военную подготовку в рамках контракта. В случае возникновения военной угрозы, они будут призваны первыми для немедленного реагирования до тех пор, пока в ходе всеобщей мобилизации не будут собраны основные силы.

ВС Казахстана в будущем также придется более тщательно выбирать поставщиков оружия. Согласно новой доктрине, Казахстан будет развивать ”взаимовыгодное сотрудничество с иностранными компаниями с целью получения современных вооружений и военного оборудования, заложит основу для технологических обменов и создаст совместные предприятия по производству современных систем вооружения”. Сейчас вооруженные силы страны оснащены в основном советским и российским оружием.

Тем не менее пространство для дальнейшего сотрудничества с Москвой сохранено. В документе обозначены планы по созданию единой российско-казахской системы противоракетной обороны. Эксперты по безопасности, в отличие от политиков, указывают на страны, с которыми Казахстан будет стремиться к партнёрству.

Уразгали Сельтеев, директор алма-атинского Института евразийской интеграции, в своем Телегам-канале написал о том, что Казахстан, учитывая меняющуюся геополитическую реальность, добивается более активного стратегического партнерства с Турцией, членом НАТО. В мае СМИ сообщили, что Казахстан планирует производить турецкие дроны ANKA по лицензионному соглашению.

В апреле Казахстан выделил дополнительные 441 млрд тенге (миллиард долларов) на оборонные нужды в 2022 году. В декабре правительство обязалось потратить 859 млрд тенге на военные, полицейские и аварийно-спасательные службы.

Большая часть дополнительных расходов была зарезервирована для увеличения числа отрядов специального назначения в составе МВД, Нацгвардии и Минобороны, а также на закупку оборудования, в том числе и военно-транспортных самолетов. Чиновники из министерства финансов тогда сообщали, что зарплаты военным будут увеличены на 40%.