Во временно закрытом аэропорту Анапы пройдет первая экскурсия

27 окт. 3:35

Закрытый международный аэропорт Анапы имени Коккинаки 30 октября проведет экскурсию.

Ее участникам покажут, как проходит предполетный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, выход на посадку, размещение в салоне пассажирского самолета. Им также покажут кабину пилота, водяную арку, дадут попробовать бортовое питание, - передает портал Юга.ру.

С какой целью проводится экскурсия, не поясняется: возможно, ее цель – не дать забыть сои профессиональные навыки сотрудникам воздушной гавани, а может и пассажирам.

Известно, что стоимость экскурсионного билета составит 1500 рублей, а трансфер из Краснодара в Анапу на автобусе будет стоить 900 рублей.