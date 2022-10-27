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Во временно закрытом аэропорту Анапы пройдет первая экскурсия

Во временно закрытом аэропорту Анапы пройдет первая экскурсия

Закрытый международный аэропорт Анапы имени Коккинаки 30 октября проведет экскурсию.

Ее участникам покажут, как проходит предполетный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, выход на посадку, размещение в салоне пассажирского самолета. Им также покажут кабину пилота, водяную арку, дадут попробовать бортовое питание, - передает портал Юга.ру.

С какой целью проводится экскурсия, не поясняется: возможно, ее цель – не дать забыть сои профессиональные навыки сотрудникам воздушной гавани, а может и пассажирам.

Известно, что стоимость экскурсионного билета составит 1500 рублей, а трансфер из Краснодара в Анапу на автобусе будет стоить 900 рублей.

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