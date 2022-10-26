Российские пункты пропуска на границе с Азербайджаном реконструируют до 2026 года

26 окт. 23:29

Реконструкцию российских пунктов пропуска на границе с Азербайджаном планируется завершить до 2026 года, сообщил директор департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса РФ Михаил Кокоев.

"До конца текущего года мы завершим первый этап реконструкции пункта пропуска "Яраг-Казмаляр". И тогда, исходя из того, что у нас будет 10 полос движения, сможем пропускать до 1000 машин", - цитирует его сайт Минэкономразвития РФ.

По словам чиновника, в ноябре будут подписаны контракты на проектирование строительства пунктов пропуска "Тагиркент-Казмаляр" и "Ново-Филя", их реконструкция должна быть завершена до конца 2025 года.

Помимо этого, в 2023 году будут открыты две дополнительные полосы движения для грузового транспорта в пункте "Тагиркент-Казмаляр".