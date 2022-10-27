Ингушская Назрань примет фестиваль национальных диаспор

27 окт. 1:33

В ингушской Назрани 4 ноября, в День народного единства, пройдет фестиваль художественной самодеятельности национальных диаспор, проживающих в республике, - сообщил замминистра по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Руслан Мизиев.

"На фестивале будут представлены костюмы народов, их музыкальные инструменты и национальная кухня. Кроме этого, организуют выставку ассоциации ремесленников Ингушетии, где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства, предметы живописи и ремесленного мастерства", - цитирует Мизиева пресс-служба главы и правительства республики, передает "Интерфакс".

Напомним, в Ингушетии проживают представители 15 диаспор: немецкой, русской, казахской, азербайджанской, грузинской, армянской, афганской, турко-месхетинской, узбекской, таджикской, киргизской, чеченской, татарской, дагестанской и осетинской, которые также участвуют в подготовке и организации мероприятия.