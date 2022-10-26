Карачаево-Черкесия вышла в лидеры России по производству минеральной воды

26 окт. 23:56

Карачаево-Черкесия лидирует по объемам производства минеральной воды по итогам третьего квартала 2022 года.

"Карачаево-Черкесия в третьем квартале 2022 года заняла первое место среди регионов РФ по производству минеральной воды, по данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). В частности, в Карачаево-Черкесии произвели 133,8 млн литров минеральной воды, что на 22,2% больше по сравнению со вторым кварталом", - говорится в сообщении пресс-службы центра.

Также среди главных производителей минеральных вод оказались Ставропольский край, Новосибирская область, Москва и Липецкая область. На шестом месте расположился Краснодарский край, где объем производства за квартал увеличился почти на 14%.