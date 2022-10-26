В ОПЕК может вступить еще одна страна

26 окт. 23:15

Присоединение к ОПЕК готова рассмотреть Намибия в случае обнаружения крупных нефтяных месторождений, сообщил комиссар по нефти в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии Мэгги Шино.

"Вступление в ОПЕК будет одним из вариантов, которые Намибия рассмотрит, если обнаруженные у побережья страны месторождения нефти окажутся достаточно крупными для коммерческой разработки", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава нефтегазовой компании QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что его компания намерена ускорить разработку двух нефтяных месторождений, которые она вместе с другими партнерами обнаружила у побережья Намибии в начале года.