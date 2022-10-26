Тюркский мир укрепляет связи перед саммитом в Самарканде

11 ноября в Самарканде пройдет саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Это будет первая встреча лидеров организации после того, как в ноябре 2021 года Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) был переименован в Организацию тюркских государств. Ожидается, что в ходе саммита полноправным членом ОТГ станет Туркменистан.

Весь октябрь подготовкой встречи на высшем уровне занимался генсек ОТГ Багдад Амреев. В начале месяца он обсуждал повестку встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, потом поехал в Турцию на церемонию открытия учебного года в Университете Бинали Йылдырыма в Эрзинджане. А 17 октября в Стамбуле прошло внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ОТГ, где были утверждены проекты документов, планируемых к подписанию в ходе саммита в Узбекистане.

Потом фокус переместился на Азербайджан: 19 октября в Баку прошла третья встреча мусульманских религиозных лидеров государств-членов ОТГ, на которую также приехал Амреев. На следующий день участники встречи переместились в Шушу, где прошла церемония подписания Положения Совета глав мусульманских религиозных управлений стран-членов ОТГ. В Шуше духовные лидеры приняли совместное заявление по сотрудничеству в вопросе восстановления исторических, культурных и религиозных памятников на освобожденных территориях Азербайджана.

Оттуда генсек ОТГ вернулся в Баку 21 октября, где президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил его орденом "Достлуг" ("Дружба") за плодотворную деятельность на посту и особые заслуги в развитии партнерских связей между Азербайджаном и государствами-членами ОТГ. В тот же день в Баку прошла международная конференция "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность на фоне актуальных проблем современности".

Вчера, 25 октября, генсек ОТГ провел встречу с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Джамшидом Ходжаевым.

Интересно, что до самаркандского саммита пройдет еще одно знаковое мероприятие: 27-28 октября в Ташкенте соберутся министры транспорта ОТГ, чтобы обсудить развитие международных грузовых перевозок, повышение транзитного потенциала региона и развитие альтернативных транспортных маршрутов. В рамках заседания впервые встретятся железнодорожные администрации стран-членов ОТГ, а также пройдет пятая встреча глав портов государств-членов организации.

На саммите Организации тюркских государств в Самарканде планируется принять решение о создании тюркского инвестиционного фонда. Амреев ранее отмечал, что для совместного инвестиционного фонда ОТГ, первоначальный бюджет которого будет составлять около $500 млн с планом нарастить до $1 млрд, особое значение будет иметь Карабахский регион, где планируется создание совместных предприятий, способствующих сближению экономик государств-членов организации.

Также на саммите будет рассмотрен вопрос о создании единого алфавита на основе латиницы. Вопрос алфавита был вынесен представителями Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Киргизии на специальном семинаре, который прошел в турецком городе Бурса в конце сентября. Первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита примет Бишкек.