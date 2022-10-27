Четырехдневный маршрут "Осетия стала ближе" вошел в федеральный реестр

27 окт. 0:23

В федеральный реестр Национальных туристических маршрутов включили турмаршрут по Северной Осетии, сообщили в республиканском комитете по туризму.

"Туристический маршрут от РСО-Алания „Осетия стала ближе“ внесен в федеральный реестр Национальных туристических маршрутов. Включение туристического маршрута в реестр является знаковым событием для нашей республики, так как теперь мы можем говорить о формировании бренда региона", - отметили в ведомстве.

Маршрут рассчитан на четыре дня, он включает посещение Владикавказа, пяти ущелий, знакомство со знаковыми историческими местами республики. Также гости Северной Осетии в рамках турмашрута попробуют блюда национальной кухни и познакомятся с историей осетинского народа. В центре Владикавказа туристы окунутся в атмосферу старинного города с дворянскими поместьями и купеческими домами.

"Не оставят равнодушным и горная программа туристического маршрута. Путешественники посетят "Осетинскую Долину Фараонов" - Даргавский некрополь, который сравнивают с египетской „Долиной Фараонов“, пройдутся по „лестнице отпущения грехов“ к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю и побывают в средневековом замковом поселении Лисри, где смогут увидеть архитектурные памятники древнего зодчества, боевые и жилые башенные комплексы, и не только", - рассказали в комитете.