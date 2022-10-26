Самый продуктивный муниципалитет определили в Северной Осетии

26 окт. 22:52

Ирафский район Северной Осетии занял первое место по результатам рейтинговой оценки работы муниципалитетов в прошлом году, говорится на сайте главы и правительства республики.

Итоги конкурса были подведены с помощью открытого голосования в ходе заседания конкурсной комиссии.

"Самые высокие темпы роста показателей финансово-экономической сферы в прошлом году достигнуты в Ирафском, Кировском и Алагирском районах. Например, по показателю "Фактические поступления по местным налогам" в Ирафском районе рост составил 16,5% по отношению к значению в 2020 году", - отметили в правительстве.

Что касается социального блока, то в лидеры вышли Кировский и Ирафский районы, а также город Владикавказ. По общественно-политическим показателям лучшими оказались Ардонский, Правобережный и Дигорский районы.