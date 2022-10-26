В Махачкале молодежь выступила против террора

26 окт. 22:46

Фестиваль современного искусства "Молодежь против террора" прошел в Русском драмтеатре имени Горького в Махачкале, школьники и студенты представили работы антитеррористической направленности, сообщает пресс-служба театра.

Участники выявляли сильнейших в художественном слове, вокале и хореографии. Ребята представили стихотворения о Великой Отечественной войне и других трагических событиях в истории региона и страны, исполнили патриотические песни и самобытные танцевальные номера.

Как отметил директор театра Тимур Магомедов, определить победителей было трудно, поскольку каждый из участников проявил свой талант и выступил достойно.

Победителей и призеров наградили дипломами и денежными призами.