На Кубани планируют производить оборудование для пищевой промышленности 

26 окт. 21:58

Уже в ближайшие годы на Кубани может быть создан первый технопарк пищевого машиностроения, сообщает департамент промышленной политики региона.

"Край обладает необходимыми компетенциями в производстве пищевого оборудования. Это одно из приоритетных и перспективных направлений развития промышленности, в том числе, для обеспечения технологического суверенитета нашей страны в этой отрасли. Следующий этап - расширение производств и развитие компонентной базы, это можно сделать в условиях технопарка", - отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

С инициативой о создании технопарка пищевого машиностроения к региональным властям обратились предприятие "Проминком" и управляющая компания "Краун Парк".

Со своей стороны департамент промышленной политики пообещал предоставить необходимую для реализации проекта поддержку.

Сейчас в регионе действуют четыре индустриальных парка. Еще четыре промпарка находятся в стадии строительства. Также совместно с инвесторами разрабатывают проекты таких площадок на территориях семи муниципальных образований. Здесь работают более 40 предприятий, выпускающих машины, оборудование и комплектующие для пищевой и перерабатывающей промышленности, на которых занято свыше 2 тыс жителей Кубани.