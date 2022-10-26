Кисловодск утонет в соснах

26 окт. 21:03

В Кисловодске пройдет самая масштабная в истории города высадка деревьев, на склоне по дороге к Олимпийскому комплексу высадят 10 тыс сосен, сообщил мэр города Евгений Моисеев.



"29 октября в Кисловодске высадят 10 тыс сосен. В экологической акции примут участие сотни жителей Кисловодска, а также соседних городов Кавминвод. Это будет самая масштабная в истории современного города-курорта единовременная высадка деревьев", - цитирует его ТАСС.

Он заявил, что новый лес появится на склоне по дороге к Олимпийскому комплексу.

"Кисловодский Курортный парк, история которого начинается в 1823 году, создан местными жителями. Это крупнейший в Европе рукотворный парк. Продолжаем традиции наших дедов - присоединяйтесь к акции", - добавил градоначальник.