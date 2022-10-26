26 окт. 21:53

ЗАГ: Турция будет развивать отношения со Швецией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудил двусторонние отношения, сообщает пресс-служба Управления по коммуникациям президента.

Глава республики поздравил Кристерссона с назначением на пост главы правительства. Также он пригласил шведского премьера в Анкару.

Эрдоган заявил о готовности развивать двусторонние отношения с властями Швеции во всех областях.

Также он отметил, что следил за заявлениями Кристерссона касаемо приверженности Тройственному меморандуму. По его словам, данный меморандум является руководством для будущего процесса

Кроме того, турецкий лидер упомянул общие интересы по недопущению того, чтобы террористические организации взяли в заложники вопрос членства Швеции в НАТО и двусторонние связи с Анкарой.