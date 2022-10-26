Новая линейка машин LCV от "Соллерс" выйдет на рынок до конца года

26 окт. 21:47

Российская группа "Соллерс" до конца текущего года запустит производство новой линейки легких коммерческих автомобилей (LCV) на площадке СП "Соллерс Форд", о выходе из капитала которого сегодня официально сообщила американская компания. Об этом рассказали в пресс-службе Минпромторга России.

"В рамках подписанных изменений в СПИК на площадке СП "Соллерс Форд", "Соллерс" уже в конце этого года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом с высокими обязательствами по локализации", - цитирует сообщение "Интерфакс".

В министерстве подчеркнули, что уже вскоре ухода Ford на рынке появятся новые продукты отечественного производства.