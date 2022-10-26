Столтенберг анонсировал визит в Турцию и встречу с Эрдоганом

26 окт. 21:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ближайшее время отправится в Турцию, где проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Румынии Николае Чука.

В ответ на вопрос о членстве Швеции и Финляндии в альянсе, его генсек отметил, что высоко оценивает работу с Швецией и Турцией над реализацией совместного меморандума.

Он напомнил, что шведский премьер-министр Ульф Кристерссон встретится с турецким лидером для обсуждения деталей процесса, передает Anadolu.

"Я в ближайшее время отправлюсь в Турцию и встречусь с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", - добавил Столтенберг.