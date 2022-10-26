Узбекистанская нано-пленка вылечит от ожогов и язв

26 окт. 20:50

Ученые из Института химии и физики полимеров Узбекистана создали препарат "Нанодерм" - биоразлагаемую пленку для лечения ожогов и глубоких язв, сообщает пресс-служба Академии наук.

Впервые были использованы наночастицы серебра в структуре биоразлагаемой полимерной пленки, благодаря чему препарат борется с бактериальной и вирусной активностью, обеззараживая рану.

Пленка, наложенная на рану, обеспечит более продолжительное действие, чем мази и гели. Также со временем пленка растворяется сама, что, по мнению экспертов, уменьшает повторное травмирование раны и ускоряет заживление.