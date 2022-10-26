Минтранс России уверен в безопасности использования неоригинальных запчастей для самолетов

26 окт. 20:47

В Минтрансе России прокомментировали опубликованный ранее проект постановления правительства об использовании неоригинальных запчастей для зарубежных самолетов, эксплуатируемых российскими перевозчиками.

В ведомстве пояснили, что подобные механизмы "давно и широко используются в мировых авиационной и автомобильной промышленностях и являются общепризнанной практикой, не снижающей уровень безопасной эксплуатации".

В министерстве заверили, что мера поможет решить вопрос с укомплектованностью, уменьшить стоимость техобслуживания самолетов и увеличить рынок поставок идентичных запчастей.

В Минтрансе подчеркнули, что руководствуются прежде всего таким критерием, как безопасность полетов.