В скором времени состоится X Глобальный Бакинский форум

26 окт. 19:59

X Глобальный Бакинский форум будет проведен в скором времени, об этом сообщил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в ходе мероприятия, посвященного 10-летию Центра.

Он указал на важность форума как площадки для обсуждения проблем глобальной повестки, а также выразил надежду на проведение подобных мероприятий и в будущем.

"Уверен, что организация такого рода мероприятий приведет нас к конструктивным и продуктивным следующим шагам", - подчеркнул Серагельдин.

Напомним, IX Глобальный Бакинский форум прошел в июне текущего года.