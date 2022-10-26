Швеция дала обещание Турции ради НАТО

26 окт. 19:53

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, сообщает агентство Reuters.

По словам турецкого лидера, Стокгольм пообещал помочь Анкаре противостоять организациям, которые признаны в Турции террористическими, ради вступления в НАТО.

Ранее Швеция предоставила Турции документ, в котором перечислены все действия, предпринятые страной ради членства в альянсе. Также Стокгольм заявил о готовности пойти навстречу и намерен изучить запросы о выдаче подозреваемых в терроризме.