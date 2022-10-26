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Швеция дала обещание Турции ради НАТО

Швеция дала обещание Турции ради НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонную беседу со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, сообщает агентство Reuters.

По словам турецкого лидера, Стокгольм пообещал помочь Анкаре противостоять организациям, которые признаны в Турции террористическими, ради вступления в НАТО.

Ранее Швеция предоставила Турции документ, в котором перечислены все действия, предпринятые страной ради членства в альянсе. Также Стокгольм заявил о готовности пойти навстречу и намерен изучить запросы о выдаче подозреваемых в терроризме.

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