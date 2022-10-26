Законопроект против чрезмерного употребления иностранных слов внесли в Госдуму

26 окт. 19:44

Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект о контроле за соблюдением чиновниками и простыми людьми норм русского литературного языка, текст документа размещен в электронной базе нижней палаты.

Как говорится в пояснительной записке, задача законопроекта - совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного, "контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами РФ норм современного русского литературного языка".

"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - отмечают авторы документа.

Они добавляют, что стремятся уберечь "русский язык от чрезмерного употребления иностранных слов".