Стало известно, кто спасет экономику США

26 окт. 19:41

Американская экономика рухнет, если власти не решат вопрос с привлечением мигрантов на рынок труда, заявил глава Минтруда США Марти Уолш.

Он заявил, что около половины крупных работодателей хотят сократить затраты на рабочую силу по мере замедления экономики. Министр подчеркнул, что безработица в стране составляет 3,5%, однако обеспокоенность вызывают демографические данные о трудоспособном населении.

"Нам нужна иммиграционная реформа. Я думаю, что у нас будет большая катастрофа, если мы не решим привлечь больше мигрантов", - сказал Уолш, добавив, что это спасет экономику страны, пишет CNBC.