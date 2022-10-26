Финансирование ИГИЛ отправило за решетку брата дагестанского проповедника

26 окт. 19:33

Дагестанец Саад Ахмеднабиев, подозреваемый в финансировании террористов, получил тюремный срок, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Доказано, что с октября 2015 по май 2017 года в Дагестане и Турции Ахмеднабиев собрал свыше 8 млн рублей якобы на благотворительность. Средства он перевел членам запрещенной России террористической организации ИГИЛ.

Ахмеднабиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 16,5 лет колонии строгого режима.

Стоит добавить, что Саад приходится братом исламскому проповедника Исраила Ахмеднабиеву (Абу Умар Саситлинский), который разыскивается в финансировании боевиков.