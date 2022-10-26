Назначены даты аттестации для гидов и экскурсоводов в Дагестане

26 окт. 19:13

Аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков пройдет в Дагестане в конце ноября, рассказали в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

Законопроект об аттестации парламент Дагестана принял в первом чтении в начале года.

"В этом году в Дагестане пройдет аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. Квалификационный экзамен состоится 24 и 25 ноября. Он проводится в форме тестирования и практического задания", - пояснили в Минтуризма.

Пройдя аттестацию, экскурсовод попадет в единый федеральный реестр, ему выдадут аттестат и нагрудную идентификационную карточку, которые будут действовать пять лет.

Документы можно подать до 21 ноября включительно.