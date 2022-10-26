Казахстан собрал рекордный за 10 лет урожай

26 окт. 18:59

В Казахстане в этом году намолочено 21,8 млн т зерновых и зернобобовых культур - это один из самых высоких показателей за последние 10 лет, рассказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Глава государства заслушал отчет министра о ключевых итогах развития отрасли за прошедшие месяцы текущего года.

По словам Карашукеева, объем валовой продукции вырос на 6,9 %, до 6,8 трлн тенге.

Глава Минсельхоза подчеркнул, что Казахстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции, входящими в потребительскую корзину.