В Туркестане появится Центр тюркского мира

26 окт. 18:54

Республиканский открытый конкурс по разработке архитектурно-художественного облика здания Центра тюркского мира прошел в Туркестане, архитекторы со всего Казахстана Казахстана представили 17 проектов для участия в конкурсе, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Руководитель региона Дархан Сатыбалды ознакомился с работами архитекторов и скульпторов, представленными на специальной выставке.

"Каждый объект Туркестана должен соответствовать требованиям. Здание Центра тюркского мира должно соответствовать названию, при строительстве нужно использовать новейшие технологии", - цитирует его пресс-служба.

Ко второму этапу, организованному управлением архитектуры и градостроительства региона, допустят лучшие проекты, прошедшие отбор.