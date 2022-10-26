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США ввели новые санкции против физических и юридических лиц Ирана

США ввели новые санкции против физических и юридических лиц Ирана

США установили санкции против 14 должностных лиц и трех организаций Ирана - по мнению Вашингтона, они несут ответственность за подавление протестов в ИРИ. Соответствующее заявление сегодня распространил Госдепартамент США.

"Сегодня мы объявляем о совместных действиях Государственного департамента и Министерства финансов в отношении 14 физических и трех юридических лиц", - сказано в нем.

В ведомстве пояснили, что таким образом Вашингтон показывает приверженность использованию всех возможных инструментов для привлечения к ответственности правительства Ирана на всех уровнях.

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