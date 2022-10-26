Анкара желает видеть успех в переговорах по зерновой сделке

26 окт. 18:21

Турция хочет положительного исхода в переговорах по продлению продуктовой сделки, что переговоры по продлению продуктовой сделки завершатся положительно, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Напомним, срок действия продуктовой сделки заканчивается 19 ноября.

"Я сейчас ничего конкретного вам сказать не могу. Могу сказать только, что переговоры идут, детали не раскрываем. Мы надеемся, что они завершатся положительно. Это все, что я вам могу сейчас сказать", - заявил он.

Также собеседник ответил на вопрос, видит ли он конструктивный подход от сторон в переговорном процессе.

"Да, все наши старания сейчас направлены на то, чтобы решать существующие проблемы, чтобы механизм не останавливался", - добавил источник.