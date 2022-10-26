Депутаты подготовили законопроект об Антикоррупционном бюро в Грузии

26 окт. 18:17

Рабочая группа при юридическом комитете парламента Грузии подготовила законопроект в рамках требований Еврокомиссии о создании Антикоррупционного бюро, рассказал глава комитета Анри Оханашвили.

Предполагается, что новое ведомство объединит все ключевые функции по борьбе с коррупцией.

"Антикоррупционное бюро будет осуществлять надзор за выполнением положений, определяющих общую политику борьбы с коррупцией, и Национальной антикоррупционной стратегии", - приводит слова главы комитета Анри Оханашвили Sputnik Грузия.

Глава бюро назначаться премьер-министром по представлению конкурсной комиссии из представителей госведомств и НПО.