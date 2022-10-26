Наночастицы селена научились получать ученые СКФУ

26 окт. 17:59

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (Ставропольский край) придумали новый метод получения наночастиц селена, повышающих иммунитет человека и животных, рассказали в пресс-службе вуза.

"Использование селена может значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства", - цитирует сообщение ТАСС.

Наночастицы селена можно добавлять в еду для человека. По словам старшего научного сотрудника НИЛ пищевой и промышленной биотехнологии СКФУ Андрея Нагдаляна, испытания на лабораторных животных и сельскохозяйственных растениях показали, что побочных эффектов не возникает, вместо этого укреплялись иммунные функции, стабилизировался рост.

В ближайшее время специалисты СКФУ намерены запустить производство кормовых добавок и удобрений на основе наноселена, а в перспективе, после более тщательных проверок - медицинских препаратов.