Германия призвала Швейцарию отказаться от нейтралитета

26 окт. 17:42

Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт потребовала от своей швейцарской коллеги Виолы Амхерд отправить боеприпасы, имеющиеся у нейтральной страны, к поставленным Германией Киеву зенитным самоходным установкам Gepard, пишет издание Spiegel.

"В письме Ламбрехт призвала свою коллегу Виолу Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт соответствующих 35-миллиметровых боеприпасов, произведенных в Швейцарии"- пишет газета со ссылкой на текст министра.

Как заявила Ламбрехт, указанные системы Gepard используются для защиты критических инфраструктур, значимые для экспорта зерна. Ввиду "всемирных гуманитарных последствий" в случае прекращения поставок зерна Берлин и Берн, по словам главы МО ФРГ, "обязаны выполнить просьбу о дополнительных боеприпасах".