Почему дешевеет европейский газ

Цена европейского газового бенчмарка стабильно снижается на протяжении последних нескольких месяцев, устремляясь к уровням, которые были до начала кризиса вокруг Украины. Европа столкнулась с дефицитом энергоресурсов в связи с тем, что Россия сократила поставки газа после того, как Запад ввел против нее санкции, напоминает Reuters.

Почему цены на газ падают

Несмотря на снижение объемов поставляемого российского трубопроводного газа, стоимость нидерландского бенчмарка с отгрузкой в ноябре упала на 67% после рекордной стоимости в августе, составившей €100 за мВт/час. Сейчас цена остается на уровне середины июня. Она на 12,6% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Хотя зимний отопительный сезон стартовал в начале октября, в этом году погода в Европе мягче, чем обычно, за счет чего спрос на газ ниже. Кроме того, Европейскому союзу удалось выполнить цель по наполнению газохранилищ на 80% к 1 ноября с опережением графика. По данным Gas Infrastructure Europe, сейчас хранилища заполнены на 93% по сравнению с 77% в прошлом году.

Поставки СПГ и нидерландского газа по-прежнему большие. На прошлой неделе общий европейский импорт СПГ составил 2,81 млн тонн, сообщила аналитик Николин Бромандер из консалтинговой компании Rystad Energy. Кроме того, выработка электроэнергии ветрогенераторами оказалась достаточно высокой, что позволило снизить спрос на газ на электростанциях. Соглашение европейских стран по сотрудничеству с целью снижения цен и потребления также сыграло свою роль. Аналитики уверены, что дебаты Европейского союза по поводу мер удержания стоимости топлива, в том числе и в отношении общеевропейского ценового потолка для ограничения ежедневных колебаний стоимости, также оказали влияние на цены.

Надолго ли сохраняться относительно низкие цены

Многое зависит от погоды и спроса. По прогнозам, относительно мягкая погода будет преобладать в Европе в ближайшие две недели. Благодаря этому, хранилища будут опустошаться более медленными темпами. Согласно более долгосрочным прогнозам, на большей территории Европы нынешняя зима будет теплее, чем обычно. Разница между холодной и умеренной зимой составляет примерно 25 млрд кубометров газа или 7-8% от общего европейского спроса, объясняет Николин Бромандер.

Однако аналитики уверены, что расслабляться европейцам не стоит. ”Европе не терпится вздохнуть с облегчением и признать результаты всей тяжелой работы и непростых решений, принятых в отношении спроса и предложения”, - говорит Бромандер. Однако такие факторы как более высокий спрос на СПГ в Азии в случае холодной зимы, любые задержки в отправке СПГ, а также серьезные перебои в работе газовой инфраструктуры могут повлиять на цены.

Сейчас несколько танкеров с СПГ описывают круги у побережья Испании: в стране нет свободного места для разгрузки, и в Европе в целом не хватает регазификационных мощностей. ”Все проблемы позади? Конечно, нет. Хотя сейчас погода относительно теплая, затяжная зима может привести к росту цен в конце сезона или в начале следующей зимы”, - говорит главный эксперт по газовым рынкам в ICIS Том Марцек-Мансер.

Будут ли снижены цены для домохозяйств и предприятий

Более низкие оптовые цены не сразу приводят к снижению стоимости услуг для потребителей. Поставщики энергии хеджируют риски, то есть покупают газ для потребителей впрок, обычно на шесть месяцев вперед. Таким образом должно пройти некоторое время, прежде чем оптовая цена отразится в счетах европейцев.

В связи с ростом цен на электроэнергию, несколько промышленных предприятий, использующих газ в качестве сырья, в частности производители удобрений, керамики, стекла и цемента, в этом году сократили объемы производства. ”Более низкие цены на европейском газовом рынке чреваты тем, что спрос может начать расти”, - считают аналитики из ING Research. В связи с этим Европе будет сложнее пополнить запасы газа в следующем году в преддверии зимы 2023/2024.