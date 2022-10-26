Американская Ford вышла из СП c российской группой "Соллерс"

26 окт. 17:13

Американская Ford Motor Company окончательно вышла из капитала совместного предприятия с российской группой "Соллерс" (ООО "Соллерс Форд"), продав свою долю в ней (49%). Об этом рассказали в пресс-службе американского автопроизводителя.

В марте уже были приостановлены все операции в РФ, в том числе производство машин Ford Transit, поставка деталей, IT и инженерная поддержка.

Доля Ford в совместном предприятии с "Соллерсом" будет передана российскому юридическому лицу предприятия по номинальной стоимости.

"Ford сохраняет возможность выкупа акций в течение 5 лет, если ситуация в мире изменится", - цитирует пресс-релиз "Интерфакс" .