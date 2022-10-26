Иран и Беларусь будут вместе реагировать на экономический терроризм

26 окт. 17:06

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, находясь с визитом в Иране, заявил, что обеим странам нужно выработать адекватные меры реагирования на экономический терроризм, совершаемый против Минска и Тегерана.

"Фактически я согласен здесь тоже с логикой господина министра Хосейна Амира Абдоллахияна, происходит экономический терроризм против наших государств. Конечно, мы должны вместе вырабатывать адекватные меры реагирования на подобного рода акты экономического терроризма", - цитирует его пресс-служба белорусского дипведомства.

Макей подчеркнул, что оба государства будут противостоять односторонним незаконным санкциям, которые выходят за рамки норм международного права". "В первую очередь санкционное давление наносит ущерб экономике стран и простым гражданам, способствует росту напряженности", - добавил министр.