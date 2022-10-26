РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Французская пресса разочарована в посредничестве Макрона в карабахском урегулировании?

24 февраля в не самом последнем французском журнале Caesar вышел скандальный материал, вызвавший гневную реакцию у армянской диаспоры Франции. Комментаторы требуют немедленно удалить материал с сайта за то, что он якобы проазербайджанский. Тьерри Валь напоминает, что с прошлого года Евросоюз под началом председателя Евросовета Шарля Мишеля начал проводить встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Однако своими заявлениями в пользу Армении Макрон  «бросил тень на все недавние усилия Европы по привлечению Баку и Еревана к прямым переговорам по историческому мирному соглашению». 

620 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version