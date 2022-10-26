Французская пресса разочарована в посредничестве Макрона в карабахском урегулировании?

26 окт. 17:12

24 февраля в не самом последнем французском журнале Caesar вышел скандальный материал, вызвавший гневную реакцию у армянской диаспоры Франции. Комментаторы требуют немедленно удалить материал с сайта за то, что он якобы проазербайджанский. Тьерри Валь напоминает, что с прошлого года Евросоюз под началом председателя Евросовета Шарля Мишеля начал проводить встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Однако своими заявлениями в пользу Армении Макрон «бросил тень на все недавние усилия Европы по привлечению Баку и Еревана к прямым переговорам по историческому мирному соглашению».