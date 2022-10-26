Путин поговорил с постоянными членами Совбеза об исполнении уголовного наказания в РФ

26 окт. 16:41

В среду, 26 сентября, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ исполнение уголовного наказания в стране.

Совещание прошло в видеоформате, передает ТАСС.

"У нас сегодня для обсуждения предложена тема мер по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Докладчик министр юстиции", - сказал российский лидер и передал слово главе ведомства Константину Чуйченко.

В совещании также участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.