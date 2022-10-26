В рамках МТК "Север-Юг" в Астрахани заработает логистический центр

26 окт. 16:50

Астраханские власти планируют открыть логистический центр на территории станции Кутум, сообщил сегодня в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Провел рабочую встречу с председателем правления "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым. Обсудили вопросы тарифной политики в сегменте грузовых перевозок. Еще один важный вопрос - создание логистического центра в рамках развития международного транспортного коридора "Север-Юг". Планируем его открыть на территории станции Кутум", - написал Бабушкин, отметив, что территория имеет все необходимые коммуникации, железнодорожные пути и подходы к автомобильным дорогам.

"Объект может стать "сухим портом" в рамках развития портовой особой экономической зоны", - добавил глава региона.

Напомним, в Астраханской области действует ОЭЗ "Лотос", созданная для формирования крупномасштабного судостроительного кластера, развития высокотехнологичных отраслей промышленности, производства новых видов продукции и услуг. Ее резидентами являются 19 компаний с общим объемом заявленных инвестиций более 40 млрд рублей. В 2020 году ОЭЗ "Лотос" была объединена в Каспийский кластер с портовой ОЭЗ, созданной в Астраханской области в районе порта Оля в рамках комплексных мероприятий по развитию МТК "Север-Юг".