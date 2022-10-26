В Москве проходит Международная выставка современного искусства Кавказа

26 окт. 16:47

В Москве до 27 октября в Малом зале Центра дизайна Artplay проходит II Международная биеннале современного искусства Кавказа, в рамках которой свои работы представили 185 художников из всех республик Северного Кавказа, а также других стран. Среди них авторы из Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании.

Авторы биеннале пытаются переосмыслить «уничижительное клише, с которым сталкивается почти каждый кавказец за пределами своей малой родины».

«Стоит понимать огромную важность появления такого проекта в столице. Для минкульта Чеченской Республики, для Музея Чеченской Республики и для меня лично важно своей работой показывать истинное лицо Кавказа как современного региона с уникальной не только исторической и этнографической составляющей, но и современной аутентичной культурой», - прокомментировала проект Министр культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова.