Пашинян: мир с Азербайджаном может быть подписан до конца года

26 окт. 16:36

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что желал бы подписания мирного договора с Азербайджаном до конца нынешнего года.

"Я бы желал, чтобы он был подписан до конца нынешнего года. Насколько это реально? Я бы ответил на этот вопрос следующим образом. Я и правительство приложат все возможные усилия, чтобы это стало реальностью", - заявил Пашинян сегодня в ходе правительственного часа в парламенте.

Также армянский премьер отметил, что есть одно важное обстоятельство, связанное с делимитацией границы. "Мы надеемся, и это важный нюанс, чтобы до подписания мирного договора были бы завершены работы по делимитации. Насколько это реально? Если учитывать, что в Праге мы договорились, что это произойдет на основании границ 1991 года, то это может быть реалистичным, так как эти границы известны", - отметил Пашинян.