В РФ утвердят стратегию развития ЖКХ до 2030 года

26 окт. 16:24

Глава российского правительства Михаил Мишустин предложил утвердить Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года.

Стратегия детально описывает этапы достижения национальных целей, в первую очередь обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни, а также выполнения задач по повышению доступности жилья, улучшению качества городской среды, модернизации ЖКХ.

"Стратегия получилась амбициозная и долгосрочная. Она позволит в первую очередь расширить горизонт планирования, что нам очень важно в строительной отрасли, важнейшей отрасли. И здесь предлагаю, конечно, утвердить и взять на контроль Вам лично ее реализацию", - сказал Мишустин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.